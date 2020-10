Vojna konzol

Letošnja praznična nakupovalna sezona bo prinesla novo generacijo igralnih konzol, ki bodo v dnevni sobi omogočale igranje do zdaj nevidenih naslovov. Ker je množična posvojitev za zdaj neobstoječih naprav še daleč, otroci in mladina pa bi igrali zdaj in takoj, smo preverili, kaj poleg računalnika še obstaja na hitro rastočem trgu digitalne zabave.

Prva izbira tako za začetnike v svetu računalniških iger kot za stare sablje digitalne zabave je zagotovo konzola Playstation 4 japonskega podjetja Sony. Konzola je poceni, zmogljiva, razširjena in založena z igrami, med katerimi ne manjka edinstvenih naslovov, ki jih nismo deležni nikjer drugje. Na trg so jo Japonci poslali konec leta 2013. Sledila je manj uspešni trojki, ki so ji bili čevlji mega uspešne dvojke preveliki. Sony se je snovanja konzole Playstation 4 lotil prepričano in zagnano. Vedeli so, kaj je manjkalo prejšnji generaciji igričarskih naprav, in bili so odločeni, da napak ne ponovijo.

Zakup člankov