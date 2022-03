Veliki telefon ali računalnik brez tipkovnice?

Računalniške tablice so nekaj let veljale za nekoliko pozabljeno področje računalništva. Prihod koronavirusa je sprožil ponovno zanimanje za te naprave, nam pa dal pobudo za pregled stanja na trgu. Morda si bomo kakšno lahko kupili kar s »tehnološkimi boni«, ki nam jih obljubljajo naši politiki.

Tablice so zares vzniknile leta 2010, ko je Steve Jobs napovedal Applov iPad. Tisto leto je bila prodaja tablic še skromna, a se je hitro povečala. Konkurenca je to hitro opazila in na trgu se je pojavilo kar nekaj tablic s sistemom Android. No, povečanih telefonov.

Zakup člankov