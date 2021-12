V Windows 11 poleg Linuxa tudi - Android

Android je daleč najbolj priljubljeni operacijski sistem na svetu, zato ne čudi, da ga s svojimi milijoni aplikacij želijo »posvojiti« tudi proizvajalci drugih operacijskih sistemov. Denimo Microsoft v svojem Windows 11.

Čudili smo se, ko je Microsoft v svoj operacijski sistem Windows vključil podsistem, ki omogoča izvajanje programov za Linux, in čudimo se zdaj, ko se bo na podoben način v Windows prikradel Android. Operacijski sistem, ki je bil sicer narejen z mislijo na pametne telefone (in kasneje tablice), vendar je očitno dovolj prilagodljiv, da ga je moč poganjati tudi na osebnih računalnikih. To je dokazal sam Google, ko je podporo za Android dodal v lasten operacijski sistem Chrome OS oziroma prenosnike Chromebook, dokazuje pa tudi Microsoft, ki je podporo za aplikacije Android dodal v (za zdaj) beta različico Windows 11 v razvojnem kanalu Windows Insider.

