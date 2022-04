Uvodnik - Spremembe zaradi sprememb

Zunanjost in oblikovanje sta pomembna, o tem ni nobenega dvoma, vse bolj pa je očitno, da nekaterim pomenita več kot drugim.

Morda za uvod najprej primer iz popolnoma analognega sveta. V našem podjetju pravkar poteka adaptacija poslovnih prostorov – parket, beljenje, omare, mize, take stvari. In mi, digitalni del podjetja, kar ne moremo verjeti, koliko truda in želja je na strani »analognega dela« vloženih v oblikovanje in zunanji videz delovnih mest. Nas načelno zanima le to, da imamo hitre in zmogljive računalnike s hitro povezavo s svetom, po možnosti z dvema velikima monitorjema ali več, in to je to. »One druge« pa bolj zanima to, ali se bodo na delovnem mestu »videle kište«, koliko bo kablov in kako lepi bodo monitorji na mizi. In da bo na vsaki mizi še stacionarni telefon, ker to pač sodi k opremi.

Naj takoj nedvoumno povem, da se popolnoma zavedam, da smo taki »digitalneži« v veliki manjšini. Nič ne de.

Tudi v navideznem, internetnem svetu je stanje podobno. Spletne strani je treba redno obnavljati, spreminjati, »posodabljati« in nasploh dajati vtis, da se izboljšujejo. Spomnim se časov, ko smo se zgražali nad »redizajni« redkih velikih spletnih strani tistega časa, denimo strani microsoft.com (da, to so bili še časi, ko smo obiskovali tudi vhodne strani korporacij!). Pojdite malce gledat zgodovino in ugotovili boste, kako je bila ta spletna stran redno predrugačena, brez vsake potrebe po tem, le uporabniki smo ob iskanju informacij vedno znova obupovali. Nato pa sčasoma presedlali na Google, s katerim smo preskočili vedno drugačno informacijsko strukturo strani. Oziroma še danes uporabljamo bralnike RSS (umirajoča tehnologija, se strinjam), ki vse to oblikovanje v veliki meri povozijo.

Tudi pri Monitorju občasno posodobimo našo spletno stran, vendar se trudimo ohraniti približno enak uporabniški vmesnik, da se uporabniki ne izgubljate, nikakor pa tega ne morem reči za večino spletnih strani. Naj spet podam primer iz lastnih logov – spletna stran plezanje.net, ki je celih 18 let odlično podpirala slovensko (in ne samo slovenske) plezalno skupnost, je bila nedavno nadgrajena na moderne tehnologije oziroma je bila razvita na novo. Lepa je, tudi na pametnih telefonih deluje lepo (prejšnja različica ni, saj pred 18 leti še nismo imeli pametnih telefonov …), toda manjka ji vsaj 50 odstotkov funkcionalnosti, ki jih je imela prejšnja. Stran, ki smo se ji privadili, ki smo jo znali uporabljati (tudi na telefonih), ki je »znala« vse. Strokovnjak in plezalni navdušenec, ki jo je razvil še na Windows Server 2003, se je takrat res poglobil, podatkovni model relacijske zbirke je izkoristil do popolnosti.

Sprememba zunanjosti zaradi spremembe zunanjosti v resnici ni nujno potrebna, kar dokazujejo najboljši med najboljšimi, denimo Apple.

Res je, sprememba je bila nujna – varnostnih popravkov za Windows Server 2003 že davno ni več, ponudniki spletnega dostopa takega navideznega računalnika nočejo več imeti v svojih nedrjih. Za trenutek sem pomislil, da za tako virtualko danes sploh ne potrebuješ oblaka, lahko bi tekla kar na domačem računalniku (in celo NAS), na domači optiki. Drži, s stališča zanesljivosti delovanja bi to bila gotovo neresna izbira. Tako pa – plezalci imamo lepo novo spletno stran, ki jo zapuščamo, ker … je slabša.

Toda sprememba zunanjosti zaradi spremembe zunanjosti v resnici ni nujno potrebna, kar dokazujejo najboljši med najboljšimi. Še en primer – ob urejanju tokratne številke sem oblikovalcu naročil, naj v rubriki Naš izbor na iPhonu zamenja štiri leta staro fotografijo iPhona XS z najnovejšim iPhonom 13 Pro Max. Ko jo je, mu nisem verjel, saj na končnem izdelku PDF res nisem opazil nobene razlike. Seveda ne, saj sta s sprednje strani telefona popolnoma enaka. Le zareza na zgornji strani je menda malce manjša, vendar tega na fotografiji ni opaziti. Po drugi strani je sprememba fotografije v rubriki Naš izbor na Androidu bolj očitna – Samsung je ravno letos sprednjo stran serije Galaxy S občutno osvežil.

Oblikovanje in zunanjost sta pomembna, za veliko večino uporabnikov celo zelo pomembna. Tisti, ki nam to ni mar, smo s stališča večine »čudaki«. Kar je v računalniškem svetu postalo najbolj očitno, ko je vajeti Appla pred leti spet prevzel Steve Jobs. Uspešno, zelo uspešno.

Tisti, ki bi stvari uporabljali zgolj zato, ker so hitre in učinkovite (tukaj mi zdaj pred očmi skačejo screenshoti legendarno grdega in špartanskega upravljalnika datotek Total Commander, ki ga 90 odstotkov uporabnikov računalnikov nikoli ne bi niti pogledalo), smo v veliki manjšini. Toda ponosni smo na to. Ker je za nas bolj pomembno, da smo učinkoviti, kot da smo »fensi«.