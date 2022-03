Uvodnik: Ne pustimo!

Internet je resda nastal kot izdelek ameriške vojske, ki naj bi preživel jedrski napad, vendar se je razvil iz prostovoljnega sodelovanja vseh držav(ljanov) sveta, obstaja pa zaradi krhkega soglasja, ki med temi državami (še vedno) obstaja. Ne želimo si, da tega soglasja nekoč ne bi bilo več!

Je internet nekaj, kar na človeštvo vpliva pozitivno ali negativno? Prepričan sem, da bi večina prebivalcev sveta na to odgovorila s »pozitivno«. Internet je (v resnici edina) svetovna infrastruktura, ki nas povezuje, tako osebno kot poslovno. Kar težko si je predstavljati, kaj bi bilo v tem slabega. In vendar politiki marsikatere države menijo točno tako. In pri tem ne mislim le na običajne osumljence, kot so Severna Koreja, Kitajska in zdaj Rusija. Tudi politiki v Evropski uniji in Sloveniji očitno delijo mnenje, da je prost pretok informacij prek interneta lahko nevaren za nas, neuke državljane.

Na naših računalnikih in telefonih tako večinoma ne moremo več prijadrati na ruski novičarski strani RT in Sputnik News, ker bi bil tak nespameten ovinek za nas očitno preveč nevaren, menijo v Evropski komisiji. Uvedena je osnovna cenzura na ravni DNS in uvaja se cenzura stopnjo više – novice z omenjenih strani niso več indeksirane pri (evropskem) Googlu, družabna omrežja naj bi povezave s teh strani brisala oziroma uporabnikom preprečeval njihovo objavo. Če kot naslov strežnika DNS vpišemo (ameriški/Googlov) naslov 8.8.8.8, vse te prereke seveda izginejo, ker ZDA še niso tako daleč … Internet je resda še vedno le eden, storitve, ki tečejo na njem, pa so vse bolj razkosane. Tudi v Evropi, drugje še veliko bolj.

Na Kitajskem so najprej vzpostavili zelo močan in resen sistem cenzure, t. i. Veliki kitajski požarni zid, nato so vzklili domači tehnološki velikani, ki skorajda v popolnosti nadomeščajo zahodne – Google, Twitter, Facebook in Amazon. Podobno so »lokalci« močni tudi v Rusiji. V Severni Koreji imajo menda le malce večji intranet, ki je le rahlo povezan z ostalim svetom, enak intranet imajo menda vzpostavljen v Iranu, za vsak primer, če bi jih mednarodna skupnost kdaj »odrezala«. Podobno infrastrukturo lastnih domenskih strežnikov DNS je pred nedavnim preizkušala tudi ruska država. Za vsak primer …

Kajti ob začetku vojne v Ukrajini je bilo slišati kar nekaj resnih pozivov, da bi med sankcije, ki so uvedene proti Rusiji, vključili tudi odklop interneta. Ukrajinske oblasti so tako javno pozvale ICANN, organizacijo, ki »skrbi za internet«, naj Rusiji odvzame domeno .ru in naj prekliče certifikate za strežnike DNS v Rusiji. Spet drugi omenjajo, da bi bilo treba usmerjevalnike ključnih svetovnih vzdrževalcev internetne hrbtenice ponastaviti, da protokol BGP (ki je v resnici tisti »inter« v besedici internet) prometa ne bi več usmerjal v Rusijo. Ali da bi bilo treba celo fizično prekiniti optične povezave s to državo …

Četudi je bil ICANN še ne dolgo tega del ameriškega ministrstva za trgovino, je danes nevladna ustanova, njegov direktor pa je ukrajinski poziv k sreči zavrnil. V odgovoru je povedal, da je ICANN decentralizirana ustanova, ki skrbi, da internet deluje, v vsakem primeru, in da noben akter nima niti pravice niti moči, da bi odklapljal kogarkoli. Tudi vse druge nadzorne organizacije nad internetom bdijo na enak način – s trudoma pridobljenima zaupanjem in konsenzom. Vsi se strinjaj(mo), da je tako upravljanje tako ključne svetovne infrastrukture čudno in nerodno, vendar se nihče ne more spomniti boljšega. In če bo nekoč to zaupanje porušeno, bo internet izredno težko spet sestaviti nazaj.

Tehnologija je tu v resnici še najmanjša težava. Entuziasti in strokovnjaki bodo vedno našli načine za sodelovanje in povezovanje različnih omrežnih tehnologij, tako ali drugače. Če/ko pa se v razcep resno vključi politika, bo prepad veliko težje premostiti. Ne dovolimo ji tega! Bodimo dovolj močni in si priznajmo, da za nesporazume med Zemljani pač ne morejo biti krive povezave med nami. Prej nasprotno. Ne dopustimo, da nam politiki balkanizirajo internet!

