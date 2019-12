Umetna inteligenca za boljše besedilo

Računovodkinja v podjetju je prejela elektronsko sporočilo tuje govorečega direktorja, v katerem jo prosi, da partnerju v Bolivijo čim prej nakaže 50.000 evrov. Če ne bi bilo besedilo v polomljeni angleščini, bi nalogo brez pomislekov izvedla, tako pa je osebno poklicala direktorja in izvedela, da gre za prevaro. Prevaranti so naredili eno samo napako, niso uporabili slovensko-avstrijske programske rešitve InstaText.

Trg strojnega prevajanja in bogatenja besedil beleži konstantno rast, največjo zaslugo za svetlo prihodnost imajo globalno povezovanje delovne sile z vedno večjimi potrebami po kakovostnih besedilih v angleškem jeziku, razvoj umetne inteligence ter številna orodja, ki so cenovno dostopna sleherniku. Trendu sta se leta 2018 pridružila strokovnjaka s področja umetne inteligence Matej Guid in Marcus Hassler, ki sta združila moči pri izdelavi programskega orodja za boljšo pisno komunikacijo v različnih jezikih. Opazila sta potrebo po boljših orodjih za bogatenje besedil, ki ji sodobni črkovalniki in orodja za preverjanje slovnice niso kos. V slovensko-avstrijski navezi se je rodil spletni pripomoček InstaText, namenjen posameznikom in podjetjem, ki pri strokovni delovni komunikaciji uporabljajo tuji pisni jezik. Trenutna različica orodja podpira angleščino in je na voljo na spletnem naslovu InstaText.io. Preizkusimo jo lahko brezplačno.

