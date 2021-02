Umetna inteligenca v retuši - Okus prihodnosti

Umetna inteligenca se počasi seli iz tretjerazrednih nerealiziranih scenarijev v naša prav tako tretjerazredna in nerealizirana življenja. Ker je tako podobna našemu razmišljanju, niti ne opazimo, kako polni kapilare vsakdana. Ne sprašuje prav veliko in vse pogosteje naredi točno tisto, kar želimo. Če pa ne, se pa urno nauči, kaj je prav.

Pisec teh vrstic že četrt stoletja premika piksle in v tem času ni bilo bistvenih sprememb. Res, sliko je laže obdelati v najnovejšem Photoshopu kot pa v različici iz leta 1990. Tudi procesorji imajo vse večje hladilnike in pomnilniške palčke prodajajo kot pomfrit. Vendar če želimo kakovostno obdelavo slike, je postopek še vedno enak: na roke. Kar pomeni veliko količino dveh dragocenih stvari: časa in potrpežljivosti. Da pa se stvari resno spreminjajo, so nakazali Topazovi strokovnjaki in nam ponudili serijo orodij AI, prek katerih lahko okusimo, kaj prinašata prihodnost in nova generacija procesnih orodij. Natančneje si oglejmo tri orodja izmed trenutno sedmih iz serije AI.

Zakup člankov