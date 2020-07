Ultra tanek in ultra seksi - preizkus Huaweijevega prenosnika

Huawei je pri nas znan po telefonih, v tujini pa že nekaj let ponujajo tudi manjše število različnih prenosnikov. Ti so po novem na voljo tudi na našem trgu, pri Monitorju pa smo kot prvega preizkusili najzmogljivejši model MateBook X Pro.

Gre za izredno tanek in lahek prenosnik visokega razreda, ki meri na zahtevne uporabnike, tiste bi sicer razmišljali o najboljših tankih prenosnikih Appla, Della, Asusa in drugih. Ohišje je zelo tanko in dovolj lahko, izdelano iz kakovostnega, matiranega aluminija. Kakovost izdelave je res odlična, kljub tankosti ni opaziti nobenega zvijanja, natančnost izdelave je na zelo visoki ravni.

Pohvalimo lahko izredno tanke robove okoli zaslona – po besedah izdelovalca je razmerje zaslona in ohišja kar 91 odstotkov. Pri tem so spletno kamero umaknili z zgornjega roba in jo skrili nad tipkovnico. Gre za dvižno kamero, pospravljeno v vrstico funkcijskih tipk. Rešitev je zanimiva, čeprav je kot zato nižji, kot smo vajeni, in sogovorniki gledajo uporabnika iz nižje, manj ugodne perspektive.

Odličen zaslon

Druga zanimivost zaslona je njegovo razmerje stranic. Namesto klasičnega razmerja 16 : 9 je razmerje tu malenkost bolj kockasto, torej je zaslon ožji, a višji, kot smo vajeni – razmerje je 3 : 2 z visoko ločljivostjo 3.000 × 2.000. Moramo priznati, da nam je tak format za klasično računalniško delo bolj všeč kot širša razmerja, je pa to odvisno od uporabnika in dela – ogled filmov ali urejanje zvočnih posnetkov bo slabše.

Zaslon je res odličen, z res odličnimi in natančnimi barvami, v uporabi je t. i. matrika LTPS (low-temperature polycrystalline silicon), ki ne potrebuje ločene osvetlitve. Ta je bila pred časom v uporabi pri zmogljivejših telefonih, preden so ti prešli na tehnologijo OLED. Odlična je tudi svetlost, saj ostane zaslon tudi na močnem soncu dovolj dobro viden, ima pa svetlečo prevleko. Ta je skoraj obvezna, saj je zaslon tudi občutljiv na dotik.

Pri vmesnikih ni večjih presenečenj, zaradi tankega ohišja smo pač obsojeni na njihovo majhno število. Na levi strani sta dva vmesnika USB-C (ki ju uporabimo tudi za napajanje prenosnika), zraven je izhod za slušalke, na desni strani pa klasični vmesnik USB 3.0. Vsekakor je pohvalno, da je prenosniku priložen tudi majhen razširitveni modul, ki se priklopi na USB-C, ponudi pa še en vmesnik USB-C, dodatni USB 3.0 ter izhoda HDMI in VGA. Za tak razširitveni modul bi pri Applu odšteli okoli sedemdeset evrov.

Nenavadna hladilna zasnova

Strojna oprema je vsaj na papirju dobro izbrana – v uporabi je Intelov Core i7-10510U, razmeroma varčen, a vseeno zmogljiv štirijedrni procesor z večnitno tehnologijo. A zgodba ni tako enostavna, kot se zdi. Osnovni takt procesorja je 1,8 GHz, najvišji mogoči pa 4,9 GHz. Pri tem je osnovna termalna ovojnica (TDP, Thermal Design Power) 15 W, a jo lahko proizvajalec prenosnika nastavi do 25 W, seveda če je v uporabi dovolj zmogljiva hladilna rešitev.

Huawei se je tu odločil za obratno pot – procesor se drži nizkih taktov, s čimer je poraba energije seveda ugodna, hladilna rešitev pa ostane presenetljivo tiha. Pri vsakodnevnih opravilih je prenosnik res odziven in hiter, pri daljših procesorsko intenzivnih (denimo izvoz ali pretvorba videa) pa je počasnejši, kot bi moral biti glede na uporabljen procesor. V praksi sicer razumemo in podpiramo to težnjo, saj sta tišje delovanje in boljša vzdržljivost akumulatorja pri tankim prenosnikih pomembnejša od surove procesorske moči. Nas pa obenem bega, zakaj niso že v osnovi raje izbrali nekoliko manj zmogljivega, a hkrati varčnejšega procesorja – morda gre bolj za marketinško potezo, da se lahko pohvalijo z oznako i7 (namesto i5). Ob daljši in zahtevnejši uporabi se ohišje vseeno nekoliko segreje.

Podobna zgodba je tudi pri grafični kartici – uporabljena GeForce MX250 se ne obnese bistveno bolje od kakšne integrirane Intelove rešitve, po preizkusu grafične zmogljivosti 3DMark pa je v tem prenosniku okoli 20 odstotkov počasnejša, kot bi sicer morala biti. Spet gre za namensko varčno delovanje, ki ga sicer razumemo, a hkrati menimo, da bi bilo bolje ostati pri integrirani rešitvi.

Ostala strojna oprema je sicer bolje izkoriščena. Nameščenih je 16 GB pomnilnika, pogon pa ponuja zajetnih 1 TB prostora. Gre jasno za SSD, konkretno je bil v preizkušenem prenosniku Samsungov model. Odlična je tudi poraba energije oziroma avtonomija. Na razmeroma zahtevnem preizkusu je zdržal slabih pet ur, z bolj varčnim delom pa verjamemo, da bi lahko prišli tudi do deset ur uporabe.

Vreden denarja?

Huawei prenosnike sicer res izdeluje komaj nekaj let, a moramo priznati, da nas je njihov MateBook X Pro hitro prepričal. Ohišje je res vrhunsko izdelano, po kakovosti se je – vsaj v času, ko smo ga imeli na preizkusu – povsem izenačil s kakšnim Applovim prenosnikom. Seveda pa težko ocenimo, kako se bo obnesel na daljšem roku. Vsakodnevno delo je odlično, računalnik je zelo odziven, tudi po zaslugi hitrega SSD. Manjka sicer nekaj surove moči, a glede na tanko ohišje to niti ni prevelika ovira, čeprav bi si želeli, da bi bila oprema bolj smiselno izbrana (konkretno procesor in grafična kartica). Prenosnik je več kot dovolj tih, pohvalimo pa lahko tudi priložen adapter, ki občutno odtehta omejitve pri vmesnikih.

Če bi od Huaweija kot novinca na tem področju pričakovali nekoliko nižje, bolj konkurenčne cene, pa bi se motili – za ta prenosnik bodo pri nas zahtevali dobrih dva tisoč evrov. To je sicer povsem primerljivo s podobnimi prenosniki drugih proizvajalcev, a še vedno gre za dražji razred, ki presega cenovne okvire velike večine uporabnikov. V praksi dobimo podobno zmogljive prenosnike tudi za občutno manj denarja, a pač s kakšno malenkostjo manj – recimo s slabšim zaslonom (predvsem brez občutljivosti na dotik) ali z nekaj grami več.

Spletna kamera je skrita v tipkovnico.

Huawei MateBook X Pro

Poslovni indeks SYSmark 2014 (Office Productivity): 1.437

Večpredstavnostni indeks SYSMark 2014 (Media Creation): 1.502

Trajanje delovanja: 4 ur, 57 minut.

Zgradba in oprema: 10

Velikost in teža: 9

Mere: 32,4 × 20,9 × 1,3 cm, 1,4 kg

Značilnosti: Intel Core i7-10510U, 1,8 GHz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, WLAN 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth

Zaslon: 13,9-palčni, 3.000 × 2.000 pik

Operacijski sistem: Windows 10 Pro

Cena: 2.100 EUR

Prodaja: Bolje založene trgovine.

Za: Velikost in teža, kakovost izdelave, zaslon, odzivnost, tiho delovanje.

Proti: Cena, slabše zmogljivosti pri daljših obremenitvah.