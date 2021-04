Tuja ali domača besedila?

Redni Monitorjevi bralci, ki spremljate tudi našo zdaj že tradicionalno izdajo Monitor Svet, ste gotovo že opazili, da je ta zelo – amerikanizirana. Revije, iz katerih zajemamo besedila zanjo, vse izvirajo iz Združenih Držav Amerike. Je to slabo?

Amerikocentričnost seveda ni naključna, navsezadnje si moramo priznati, da so veliko večino računalništva, komunikacij in zabavne elektronike, kot jo poznamo, razvili v ZDA. Vsaj do take ravni, kot ga poznamo danes. Računalniki, osebni računalniki, internet, GPS in na koncu tudi – »oblak«. Organiziranost ameriške družbe in države je taka, da omogoča dovoljšno osredotočenost in dovoljšno količino denarja, da vzcvetijo tudi takšne ideje, ki drugje v svetu nimajo nikakršnih možnosti.

Seveda ima taka organiziranosti družbe tudi svoje anomalije, zato v Svetu, ki ga držite v rokah, lahko preberete o posameznikih, ki imajo na računu več milijard dolarjev kot marsikdo – posamičnih dolarjev. Ali o posameznikih, ki svoje milijarde, v koronskem letu pomembno oplemenitene, darujejo bolj radodarno kot marsikdo bakrene novčiče brezdomcem pred nakupovalnimi središči. Ali o vlagateljih, ki so svojih vloženih 22 dolarjev oplemenitili na 22.000 dolarjev.

Verjetno ne čudi, da so tako bogati posamezniki in tako bogata podjetja tudi sama po sebi vir težav in anomalij. Prevelika tehnološka podjetja so danes nekaj, s čimer se države resno ukvarjajo. Njihova velikost namreč grozi, da bo prerasla demokracijo, ki so jo civilizacije razvijale stoletja. Njihova velikost tudi grozi, da bo povozila in zmečkala manjša podjetja ter postopoma uničila konkurenco.

Vseeno pa menim, da ameriški model svetu prinaša tudi veliko koristi. Na straneh, ki sledijo, lahko tako berete o revoluciji, ki se nam obeta pri baterijah za električne avtomobile (da, prepričan sem, da bomo nekoč čisto zares upokojili avtomobile z notranjim izgorevanjem), o napredku algoritmov za samodejno vožnjo, tokrat kitajskega podjetja (tam tako in tako vse bolj posnemajo ameriške modele), o razvoju neskončnega vira energije, fuzije in seveda umetne inteligence v vseh svojih oblikah.

Kar me pripelje spet na začetek – umetna inteligenca, povezana z velikanskimi podjetji in velikanskimi državami, (lahko) pomeni začetek družbe nadzora, kar je tudi tema tokratnega Sveta. Kamere, ki na vsakem koraku prepoznavajo obraze, algoritmi, ki prebivalcem dodeljujejo in odvzemajo »točke«, kot smo to videli v znani epizodi serije Black Mirror, vse to je danes na Kitajskem povsem običajno. In če ne bomo dovolj pozorni, bo počasi postalo običajno tudi pri nas. Tudi pri nas že imamo sisteme za prepoznavanje obrazov, tudi pri nas že imamo projekte za »pametna mesta«, karkoli si že pod tem predstavljamo.

Le upam lahko, da je »zahodni svet«, kamor prištevam tudi Slovenijo, dovolj moder, da se bo usmeril mimo te slepe ulice in se raje posvetil razvoju tehnologij, ki nas osvobajajo. In da bo hkrati dovolj moder, da bo omejil velikost in moč tehnoloških velikanov, ki bi radi zavzeli svet.

Kakorkoli – upam, da vam bo tudi tokratna množica tujih člankov, ki smo jih pripravili v posebni številki, všeč. Časa za branje je vedno več, tako da – uživajte. Saj veste, naslednjih 14 dni bo ključnih, pravijo.