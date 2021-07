Testi programskih paketov v času piratstva

Monitor ni bil prva računalniška revija v Sloveniji oziroma takratni Jugoslaviji, bil pa je ena prvih, ki so se strogo ogradile od piratstva, nelegalnega preprodajanja, pa tudi le same »zastonjske« uporabe programov za osebne računalnike. Medtem ko so nekatere pionirske revije v tem prostoru imele kar nekaj strani posvečenih malim oglasom, v katerih so različni »softi« prodajali ukradeno programsko opremo, je Monitor že v prvi številki objavil članek, ki je pozival proti piratstvu.

Hkrati smo že zelo zgodaj težo avtorskih prispevkov uravnotežili in resno pisali tudi o programski opremi. Redno smo preizkušali in primerjali programske pakete za različna opravila – CAD, zbirke podatkov, programiranje, pisarniško delo in še kaj.

Programske pakete smo pridobili legalno, od slovenskih zastopnikov, ali pa neposredno od mednarodnih založnikov, s katerimi smo stike navezali na mednarodnih računalniških sejmih, kot so (bili) Münchenski Systems, Hanoverski CeBIT in Las Vegaški Comdex.

