Test televizorjev - Vedno večje in vedno ceneje

Televizorji, ki jim je nekoč grozilo »izumrtje«, saj je bilo pričakovati, da jih bodo nadomestili računalniki, doživljajo preporod. Vgrajena pamet in predvsem njihova velikost sta jim zagotovili pomembno mesto v naših domovih.

Pamet v televizorjih so proizvajalci nekoč hoteli doseči z vgrajenim spletnim brskalnikom, toda na koncu se je izkazalo, da je resnična pamet tista, ki jo prinese trgovina z aplikacijami. Tako kot pri pametnih telefonih so danes resnično pametni televizorji tisti, ki imajo povezavo z res enostavnim sistemom sprotnega nameščanja aplikacij. In to so v resnici vsi – tisti z Android TV (Sony, Philips, Vox), z WebOS (LG), s Tizenom (Samsung) ali z Rokujem (Panasonic).

