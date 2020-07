Test telefonov do 300 evrov - Slabih telefonov ni. Še vedno ne.

To pa še ne pomeni, da so vsi dovolj dobri, da bi jih kupovali. Dobrodošli v pregledu cenejših telefonov, ki smo jih imeli v rokah in so (še) na voljo pri nas.

Ko preizkušamo res poceni telefone, nam je vsako leto malce lažje. Meja za te naprave je 300 evrov in vse, kar je pod to cenovno postavko, je označeno s »poceni« ali pa vsaj »cenovno ugodno«. Sicer tudi 200 evrov ni malo denarja, a veliko ljudi se za te telefone odloča, ker jim ga operaterji z vezavo prodajo za par evrov dodatka k mesečnemu računu. Seveda bi se raje ukvarjali le z najboljšimi telefoni, a zelo veliko ljudi kupuje prav naprave, predstavljene v tem članku. Scenarij gre nekako takole: poteče vezava, star telefon komaj še dela oziroma se kakšna aplikacije zaradi starega operacijskega sistema ne odziva več, telefon ima premalo pomnilnika ali pa nima več prostora v shrambi. Uporabnik se odpravi v operaterjevo trgovino in poskuša za čim manj denarja dobiti nov telefon.

