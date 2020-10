Test prenosnikov - Računalniška prevetritev

Ob koncu poletnih počitnic se jeseni marsikdo spravi k nakupu novega računalnika, zato smo se pri Monitorju lotili večjega preizkusa računalnikov, namenjenih domačim uporabnikom.

Letošnje leto je vsekakor nenavadno in drugačno, kot smo jih vajeni. Jasno govorimo o domači in svetovni situaciji, povezani s koronavirusom. Ta je močno spremenila naše delovno in zasebno življenje, to se pa seveda kaže tudi v naših računalniških navadah.

Zakup člankov