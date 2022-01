Teorije zarot, splet in duševno zdravje

Teorije zarot na spletu cvetijo, prastare chemtrailse in podzemne kuščarje, ki vodijo svet, sta izrinili veri v škodljivost 5G in čipiranje ob pomoči cepiva proti covidu. Odkar imamo pandemijo, se zdi, da je tistih, ki verjamejo v teorije zarot ali pa so jih nekam na temno stran potegnile dezinformacijske sile, vedno več. Pa tudi veliko glasnejši so.

Strokovnjaki opozarjajo, da se teorije zarot v času kriz razplamtijo. In res, pandemija je v družbo vnesla negotovost, stanje se ves čas hitro spreminja, znanost pa kljub hitremu odzivu ne zmore slediti dogajanju v družbi. Strah pred negotovostjo in nestabilnostjo ljudi žene v iskanje odgovorov, teorije zarot z gotovimi odgovori in izdelanimi »sovražniki« pa ponujajo občutek končne resnice in nadzora. Pomembno delo pri novačenju vernikov teorij zarot so v gonji za finančnim uspehom s svojimi algoritmi nedvomno opravila še družabna omrežja, kot je lani podrobno razkrila žvižgačka Frances Haugen na primeru Facebooka oziroma Mete, kot se zdaj imenuje. A najprej poglejmo, zakaj nekatere posameznike teorije zarot bolj pritegnejo, medtem ko drugi ob njih le zamahnejo z roko.

Zakup člankov