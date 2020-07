Telefoni: Google ali Apple - temeljne razlike

Pametni telefoni so zreli trg. To je opis stanja, ki ga začnejo uporabljati analitiki, ko se rast začne umirjati in začnejo cene spodobnih naprav upadati ter cene »premium« naprav rastejo.

Zreli trgi so za uporabnike dobra novica, saj so v srednjem in spodnjem cenovnem razredu na voljo dobre naprave. Po več kot desetletju sta pri pametnih telefonih na prizorišču ostali podjetji, ki z operacijskim sistemom zalagata vse (no, ne čisto vseh, a ostali so tako zanemarljivi, da si upamo reči kar »vse«) telefone na svetu. Apple s svojim iOS in Google z Androidom, ki predstavlja levji delež vseh naprav. Android pač teče na vsem mogočem. Ni niti važno, ali gre za uradni Googlov Android, dejstvo ostaja, če nekdo naredi mobilno napravo, bo na njej tekel Android. Izjema so seveda vse Applove naprave, ki jih žene iOS in ga ni nikjer drugje.

