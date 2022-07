Tekaški Huawei

Harmony OS naj bi na Huawei telefonih nekoč zamenjal Android, a se to še ni zgodilo. Vseenoo pa ga je mogoče videti na nekaterih njihovi pametnih urah in taka je tudi GT Runner.

Uporabniški vmesnik ure je sicer videti kot na vseh ostalih Android pametnih urah, tako da če ne bi pri Huaweiju poudarjali ravno Harmony OS, ga ne bi niti opazili. To je dobro, ker ura deluje tekoče in povezava z aplikacijo Huawei Health je bila »neboleča«. Sama aplikacija je sicer sposobna, vendar je uporabniški vmesnik zelo medel. Gumb (beri: majhno besedilo, ki je na pogled kot podnaslov) za prikaz podrobnosti izbrane aktivnosti je izredno težko najti. Ura nas je nekajkrat poslala v nastavite v aplikaciji, a tam iskanega enostavno nismo našli. To se je dogajalo predvsem na začetku, ko se ura nikakor ni hotela povezala z navigacijskimi sateliti. To je očitno rešila ena posodobitev od treh, ki so uro dosegle med preizkušanjem.

GT Runner sicer zna meriti srčni utrip in nasičenost s kisikom, lokacijo, korake in vse ostalo, kar naj bi počela športna ura. Lahko predlaga treninge in nanjo je mogoče namestiti nekaj glasbe, tako da lahko telefon med treningom pustimo doma. Huawei se je tu res osredotočil na »športanje« in to je tudi največja odlika te ure. Ne trudi se biti nič drugega. V šport je usmerjena tudi krona, ki z vrtenjem omogoča navigacijo po menijih, kadar nosimo rokavice oziroma ne želimo z znojnimi prsti šariti po zaslonu. Krono se da tudi pritisniti in s tem začeti in končati vadbo. Huaweiju je res uspel posrečen način interakcije z uporabniškim vmesnikom, in če kaj, bi bila krona lahko še večja. Mimogrede, zaslon je seveda tipa AMOLED in je dovolj svetel tudi za uporabo na soncu.

Ura deluje športno, kar je prijeten odmik od pametnih ur, ki se poskušajo pretvarjati, da so »resne«, v resnici pa jih najraje uporabljamo med rekreacijo. Nekoliko plastičen videz in gumiran pašček sta tako tu velika plusa. Če pogledamo ostale ure serije Watch GT, bi vse »rade bile« Runner in poleg tega bile še dobro videti na zapestju v bolj formalnih okoljih. Ne uspe jim. Nekaj osvežujočega je v pametni uri, ki je takoj zaznana kot pripomoček za športanje. Takšnih je bilo do zdaj malo.

Huawei Watch GT Runner

Cena: 300 EUR

Za: Ne trudi se biti »resna« ura.

Proti: Aplikacija ni najbolj pregledna.