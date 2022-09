Tek za tuk tukom Tiktoka

Če ste med starejšimi uporabniki družabnih omrežij, se zagotovo spomnite prvih velikanov, ki danes že kar nekaj časa ležijo na digitalnem pokopališču inovacij. Od ameriškega Myspacea, brazilskega Beba in ostalih digitalnih prostorov za povezovanje ter sklepanje novih stikov je danes ostal samo še spomin, saj so jih povozili velikani današnje digitalne dobe - Facebook, Youtube, Instagram ...

Novi velikani so na področju oblikovanja spletnih osebnosti, preprodaje osebnih podatkov in načinov izkoriščanja naših najbolj osebnih podrobnosti za potrebe trženja naredili pravo revolucijo. Hkrati se je prebudil tudi kitajski digitalni zmaj in v to pregovorno ameriško pokrajino z inovacijami ter novimi praksami dodal nove poslovne prakse in modele, ki so začeli ogrožati ameriško prevlado na tem področju.

