Svetovni zastoj

Tokratni preizkus je bil eden izmed nenavadnejših, saj je stanje na svetovnem trgu komponent (v tem primeru grafičnih kartic) kaotično. Tudi v Sloveniji.

Dobavitelji in distributerji kartice dobivajo v izredno omejenih količinah, pa še te se prodajo praktično takoj, ko prispejo. Nekateri prodajalci so nam povedali, da so te že kar vnaprej prodane, kljub visokim cenam, in da nekatera naročila oziroma pošiljke čakajo že pol leta.

Pomanjkanje je za seboj potegnilo tudi drastični dvig cen. V tabeli smo pri vsaki kartici namenoma zabeležili dve ceni – »referenčno«, torej priporočeno maloprodajno ceno, ter ceno, ki je v času pisanja zabeležena na strani distributerja (pri večini karticah je to Acord-92, eno pa so posodili pri podjetju Anni).

Da, dejanske cene kartic so v praksi nekje od dva- do trikrat višje od priporočenih. V tujih spletnih trgovinah sicer vidimo cene, ki so primerljive s priporočenimi, a zaloge enostavno ni. Tudi kartice, ki se pojavijo, hitro kupijo preprodajalci, ki jih takoj prodajo naprej. Prek Ebaya, po dva- do trikratni ceni.

Omenimo še najnovejšo kartico na preizkusu – Nvidijino RTX 3080Ti, ki smo jo po veselem slučaju dobili še pred uradno splavitvijo (in zato imeli nekaj težav s pridobitvijo gonilnika zanjo). Pri Nvidii so se očitno odločili, da že v osnovi dvignejo priporočeno ceno zanjo, na račun česar na spletu najdemo ogromno kritik.

V tem trenutku je nakup nove (in do neke mere tudi rabljene) grafične kartice resen zalogaj. Finančen in logističen. Kdaj se bo stanje popravilo, seveda ne vemo, se pa zavedamo, da je marsikdo pripravljen plačati tudi trenutno prenapihnjene cene.