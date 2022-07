Studijski kreativnež

Hibridni prenosniki nas doslej niso še nikoli zares prepričali, a Microsoft novi Surface Laptop Studio na prvi pogled res obeta.

Microsoft že leta izdeluje tudi lastne naprave. Pri tem pogosto ponudijo tudi nekoliko bolj nenavadne, ki jih izdelajo v manjših serijah. Mednje spada tudi tokrat preizkušeni Surface Laptop Studio. Na prvi pogled gre za prenosnik najvišjega razreda, tak, ki se zelo očitno spogleduje z Applovimi prenosniki z oznakami Pro.

Govorimo seveda o uporabi zelo kakovostnega aluminijastega ohišja ob nekaj lastnih oblikovalskih potezah. Takoj nam v oči pade pravokotna »stopnička« spodnjega dela ohišja. Deluje nekako tako, kot da bi spojili dva zelo tanka kosa, kjer bi bil spodnji po širini in dolžini manjši od zgornjega. Nekaterim bo tako oblikovanje všeč, drugim ne, v praksi pa je uporabno, saj prenosnik zelo enostavno poberemo z ravne površine, hkrati ima na eni strani po celotni stranici razporejene hladilne reže, ki pa se zaradi oblikovanja lepo skrijejo.

Kot smo omenili v uvodu, gre za hibridni prenosnik, torej tak, ki ga lahko spremenimo v tablico. Tu so zadevo rešili z dodatnim tečajem na sredini zaslona. Torej se ta zavrti okoli njega in pod seboj skrije tipkovnico. Zaslon ima dovolj trdne tečaje, da lahko tudi »lebdi« nad tipkovnico. To smo v preteklosti že kje srečali. Dobro se obnese za ogled filmov (zaslon je toliko bliže očem) ali tudi za igranje iger, kjer ne potrebujemo pogleda na tipkovnico (ali pač uporabljamo igralno ploščico).

Slabost, ki jo prineseta tanko, aluminijasto ohišje ter želja po oblikovalskem minimalizmu, je, da ima prenosnik res malo vmesnikov. Na levi strani sta dva USB-C s podporo standardom Thunderbolt, na desni pa izhod za slušalke ter vmesnik Surface Connect za napajanje in priklop nekaterih dodatkov (Microsoft ponuja tudi nekaj lastnih priklopnih postaj). Omenjena vmesnika USB-C lahko uporabimo tudi za napajanje in izvoz videa po standardu DisplayPort, a vseeno bi si želeli vsaj še kak klasičen USB-A ter HDMI, saj bi se s tem izognili težavam pri priklopu televizorjev, zunanjih diskov in podobnih naprav. Tako pa bomo obsojeni na opremljenost z vsaj adapterjem ali dvema. Velja pa pohvaliti idejo, da so napajalniku dodali vmesnik USB-A.

Zmogljivost preizkušenega modela je solidna. Opremljen je z Intelovim štirijedrnim procesorjem i7-11370H, 32 GB pomnilnika ter s pogonom SSD velikosti 1 TB. Na papirju gre za res zmogljiv procesor, a se vseeno ne more kosati s katerim izmed zmogljivejših, osemjedrnih Intela ali AMD. Ti so ob podobni porabi energije okoli 35 do 45 odstotkov hitrejši (seveda pri večjedrnih opravilih). Vseeno gre za dovolj zmogljiv prenosnik tudi za zahtevne uporabnike ter tiste, ki uporabljajo bolj »studijske« ali kreativne programe. K temu veliko prispeva grafična kartica Nvidia RTX A2000, namenjena profesionalnim uporabnikom. Po zmogljivosti je primerljiva z RTX 3050 Ti (spet za prenosnike) ter občutno pospeši programe za urejanje videa in podobno.

Novi Surface Laptop Studio je odlična hibridna naprava, ki pa se, kot smo že vajeni, še vedno bolje odreže v obliki zmogljivega prenosnika kot pa tablice.

Kakovost zaslona je odlična. Po diagonali meri 14,4 palca in ima zelo dobro IPS-matriko z ločljivostjo 2.400 × 1.600. Razmerje je torej 3 : 2, kar pomeni, da je zaslon nekoliko višji kot smo sicer vajeni. To je po našem mnenju pohvalno, saj menimo, da so zasloni takega razmerja za večino uporabnikov boljša izbira kot pa širši, a nižji zasloni bolj razširjenih razmerij 16 : 9 (torej klasična ločljivost 1.920 × 1.080). Čeprav je kakovost zaslona odlična, bi si morda glede na ceno vseeno želeli zaslon OLED. Ta zaslon je sicer svetlejši, kot bi bil v primeru uporabe tehnologije OLED. Seveda je občutljiv na dotik, priloženo je tudi odlično pisalo, ki ponudi zelo dobro izkušnjo pisanja in risanja.

Tudi tipkovnica in sledilna ploščica sta dobri, tipkovnica ponudi tri stopnje osvetlitve od zadaj. Sledilna ploščica je sicer povsem fiksna, torej se ne upogiba, a so vgradili majhen vibracijski modul, ki simulira občutek klika, torej enako, kot to že nekaj let počno pri Applu. Občutek je za naše pojme povsem dovolj dober.

Novi Surface Laptop Studio je odlična hibridna naprava, ki pa se, kot smo že vajeni, še vedno bolje odreže v obliki zmogljivega prenosnika kot pa tablice. V zadnji konfiguraciji je namreč pretežka, hkrati še vedno manjkajo programi, ki bi v Windows (nameščeni so že Windows 11) dobro delovali prek dotika. Imamo le dve resnejši graji. Prva je visoka cena, saj velja preizkušena sestava okoli 2.500 evrov. Druga pa je založenost z vmesniki – resda sta vgrajena vmesnika USB-C zelo fleksibilna v uporabi, a vseeno bodo uporabniki prisiljeni okoli prenašati še vsaj nekaj adapterjev.

Microsoft Surface Laptop Studio

hibridni prenosnik z Windows 11

Prodaja: Bolje založene trgovine.

Cena: 2.500 EUR (Intel Core i7-11370H, 32 GB RAM, 1 TB SSD)

Za: Velikost in teža, elegantno oblikovanje, zaslon na dotik, kakovost izdelave, zmogljivost.

Proti: Cena, založenost z vmesniki.