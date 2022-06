Strojna oprema: Žepni prijatelj

Računalničarji si včasih nočemo priznati, da je danes telefon tista naprava, ki je v resnici najpomembnejša. V epidemiji se je to še posebej izkazalo.

S telefonom lahko danes opravljamo veliko opravil, za katera smo še nedavno potrebovali računalnik. Zasloni so veliki, procesorji hitri, prostora v shrambi je dovolj, povezave s spletom so gigabitne. Ker ima prav vsak resen program (za Windows ali/in MacOS) tudi različico za pametni telefon, je jasno, da smo jih v epidemiji marsikdaj uporabljali kot ključno komunikacijsko sredstvo. Včasih zato, ker je bilo to »dovolj dobro«, velikokrat pa, da smo se v »delo od doma« ali »šolo od doma« vključevali kjerkoli, denimo iz narave. V upanju, da ostali v skupini tega niso opazili.

