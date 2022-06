Strojna oprema: Osrčje domače pisarne

Vsi, ki smo v zadnjih letih izkusili delo ali šolanje od doma, smo to počeli prek neke računalniške naprave – prenosnika, namiznega računalnika ali tablice. Te naprave so in bodo za veliko večino še vedno najpomembnejše orodje za delo.

Pred prihodom koronavirusa je bilo drugače. Kar nekaj uporabnikov doma ni potrebovalo računalnika, saj so delo prevzeli pametni telefoni, ki so povezani s spletom. Ti so bili z vse zmogljivejšimi procesorji, resno količino pomnilnika in večjimi zasloni dovolj, da smo le redko potrebovali računalnik, sploh ker smo ga tako in tako imeli v službi.

