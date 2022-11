Sony se ceni

Državna subvencija za »slušalke z mikrofonom« še vedno velja, zato si oglejmo še enega kandidata s področja igralnih slušalk.

Barvno so Sonyjeve »čezušesne« slušalke zanimive, za nošnjo pa lahke (327 g) in zato udobne, tudi zaradi res mehke pene v predelu okoli ušes. Vendar hkrati dajejo plastičen občutek, za peno pa ne bi dali roke v ogenj, da se ne bodo sčasoma trajno sploščila in zato otrdela.

Čeprav so slušalke lahke, imajo izredno močno baterijo, ki zdrži kar 22 ur neprestanega predvajanega zvoka. Prav tako imajo za igralne slušalke presenetljivo dobro odpravo šumov (noise canceling), zato uporabnik tudi sam sebe skorajda ne sliši. H9 omogoča tudi t. i. sidetone način delovanja, ki lastni govor prepušča skozi vgrajeni mikrofon.

Slušalke lahko dosežejo zelo visoko stopnjo glasnosti in res kakovosten zvok z dobro razbranimi nizkimi toni, čeprav se pri predvajanju res nizkih frekvenc zelo tresejo.

Mikrofon se je pri naših testih odrezal slabše. Zvok je slišati zelo oddaljen, zajeti pa je šumeč. Za komunikacijo v igrah ali za video sestanke bo kakovost vseeno zadostovala.

Korak naprej – programska oprema

Program, ki lahko izkušnjo ob uporabi teh slušalk popelje še dlje, se imenuje Inzone Hub in je na voljo za Windows in MacOS, medtem ko ga na Androidu in iOS ni.

Takoj ko se program namesti in zažene, bo Intone Hub samodejno zaznal slušalke, ki so trenutno v uporabi, ter jih prikazal na zaslonu in seveda omogočil različne nastavitve zvoka ter dodatnih zmogljivosti. Omogoča ustvarjanje več profilov, v katerih lahko spreminjamo izravnalnik (equalizer) z več že nastavljenimi načini (Bass Boost, Flat in Music/Video) ali pa ustvarimo svojega. Slušalke zmorejo proizvajati prostorski zvok (spatial sound), ki naj bi dal občutek, da zvok prihaja z vseh strani in ne le iz dveh slušalk. Žal smo ocenili, da je prostorskost zelo blaga in skoraj neopazna. Škoda.

Zanimivo je, da je mogoče vse nastavitve ločiti po aplikacijah, denimo, da so drugačne v igri ali predvajalniku glasbe. Zanimivo in zabavno.

Slušalke so za to, kar zmorejo, predrage. Vseeno pa jih odlikuje dober in kakovosten zvok ter s programsko opremo nudijo dobro igralno doživetje.

Kot se za prave »gamerske« slušalke spodobi, Sonyjev model Inzone H9 podpira osebne računalnike, Nintendo Switch, Sony Playstation in pametne telefone, le konzole Xbox žal ni med njimi.

Sony Inzone H9

igralne slušalke

Prodaja: Bolje založene trgovine.

Cena: 245 EUR

Za: Udobne in lahke, zelo dobra odprava šumov, zmorejo biti zelo glasne.

Proti: Ne najboljši mikrofon, tresenje pri globokih basih, visoka cena.