Šolanje od doma: Učenje od doma

Novi koronavirus je obrnil svet na glavo, življenje se je drastično spremenilo in primorani smo živeti drugače kot kadarkoli v preteklosti. Pandemija je presenetila vse, še najbolj pa so bili, po videzu sodeč, presenečeni šolniki.

Poučevanje na daljavo je v Sloveniji teoretično odlično podprto, izobraževalne ustanove imajo na voljo sistem spletnih učilnic Arnes, ki s številnimi zmožnostmi celovito podpira učenje od doma. A vendar smo bili na množično izvajanje oddaljenega pouka povsem nepripravljeni. Prvi teden izolacije so bile spletne učilnice tako rekoč neodzivne, nakar se je stanje resnici na ljubo izboljšalo, a so še vedno zgolj pogojno uporabne. Zaradi neodzivnosti in precej zastarelega uporabniškega vmesnika brez resne mobilne podpore so se učitelji znašli po svojih najboljših močeh. Žal vsak po svoje.

Zakup člankov