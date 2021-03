Samo brez panike!

Wikipedija je v januarju praznovala svojo dvajsetletnico obstoja. Kljub mnogim težavam v zvezi s točnostjo navedb, s pristranskostjo in poudarjeno moškim zornim kotom je v teh dveh desetletjih postala standardno odlagališče vsega človeškega znanja. Kar sumljivo spominja na neko drugo znamenito publikacijo ...

Še dvajset let pred Wikipedijo je namreč Douglas Adams zelo podobno opisal znameniti Štoparski vodnik po galaksiji. »V številnih bolj sproščenih civilizacijah z Zunanjega vzhodnega roba Galaksije je Štoparski vodnik že izpodrinil veliko »Encylopaedio Galactico« v vlogi standardnega odlagališča vsega znanja in modrosti,« je zapisal, »kajti čeprav je marsikje pomanjkljiv in vsebuje precej apokrifnega ali vsaj divje netočnega, prednjači pred starejšimi, poljudnejšimi deli v dveh pogledih. Prvič je malce cenejši; in drugič, na platnicah nosi v velikih, prijaznih črkah napis SAMO BREZ PANIKE.« (druga izdaja 2014, prevedel Alojz Kodre). Opis je kakopak ustrezen, saj je Wikipedija zastonjska, podobno kot Vodnik uporablja na stotine prostovoljnih urednikov, mnogi njeni zapisi pa so mestoma prav zares »apokrifni ali vsaj divje netočni«. Manjkajo le prijazne črke in znameniti napis, ki pa ga je nadomestila preprosta uporaba.

Zakup člankov