S čim in za koliko?

Namesto podrobnega pregleda komponent vsako leto podamo splošne napotke za sestavo novega igričarskega računalnika. Tudi tokrat smo pripravili tri primere.

Najprej je tu vstopni razred za manj zahtevne igričarje, ki so zaradi ugodne cene pripravljeni opustiti nekaj grafičnih podrobnosti v igri. Sledi klasični srednji razred – računalnik, s katerim bomo uživali povsod, in to kar dolgo. Tu je pomembno razmerje med zmogljivostjo in ceno. In nato višji razred, sestava za nekoga, kjer cena ni pomembna. Enostavno si želi ali potrebuje največ, kar lahko tržišče trenutno ponudi.

Zakup člankov