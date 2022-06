S čim in za koliko bi radi tiskali?

Domači tiskalnik sodi že skorajda bolj med belo tehniko kot pa med računalniške naprave. Vsaj glede na to, da ga večina uporabnikov zamenja šele takrat, ko prejšnji odpove. Toda – katerega potem kupiti?

Pri Monitorju v uredništvu tiskalnikov ne uporabljamo, revija nastane brezpapirno. No, seveda, do zadnjega dejanja, ko »nas« v tiskarni natisnejo. A resnica je vseeno malce drugačna, saj moramo k poslovanju dodati še računovodstvo, marketing in naročniško službo, s tem pa smo kar naenkrat presenetljivo daleč od brezpapirnega nastajanja. V podjetju imamo zato kar nekaj tiskalnikov, brez njih pa bi bili kaj hitro »bosi«.

Zakup člankov