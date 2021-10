Roomba proti Roborock - Spopad robotov

Sesalni robotki so postali vsakdanje naprave. Pobiranje drobtin pod mizo, sesanje za domačimi ljubljenčki in pometanje, medtem ko nas ni doma, so le nekateri razlogi, da so našli svoje domovanje v marsikaterem domu.

Čeprav je ponudba sesalnikov širša, slovenske parkete in preproge največkrat sesajo rombe in roboroki. Podobno kot pri avtomobilih, telefonih in drugih napravah so zahodni originali bolj cenjeni, za kitajske klone pa verjamemo, da ponujajo boljše razmerje med ceno in kakovostjo. Tudi na tokratnem preizkusu dveh konkurenčnih modelov se je potrdilo, da izbira ni tako enostavna.

