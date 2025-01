Računalnik za doma - Kaj potrebujemo v letu 2025

V prejšnji številki smo pisali o priporočenih sestavah za nekoga, ki bi želel sestaviti igričarski PC po svoji izbiri. Tokrat se selimo še k domačim uporabnikom: spet predstavljamo tri priporočene sestave glede na zmogljivost in cenovni razred.

Priznamo, sestavljanje računalnika, ki ni specifično namenjen igram, je danes že skorajda redkost. Na eni strani so konkurenca prenosni računalniki, kar je razumljivo, saj prednosti namiznega računalnika (razširljivost, nadgradljivost, z obema povezana daljša uporabna doba) veliko uporabnikov ne izkoristi. Prenosniki so v zadnjem desetletju tudi v vstopnih razredih že tako napredovali, da v resnici nimajo resnih slabosti. Na pisalni mizi jih lahko povežemo z večjim zunanjim zaslonom za udobnejše delo, dodamo lahko tudi zunanjo tipkovnico in seveda miš.

