Prenajedanje s televizijo

Pretočnih storitev je v Sloveniji iz dneva v dan več in izbira vsebine, ki se bo zvečer predvajala na družinskem televizorju, je toliko težja. Hkrati je ob vsem tem prenajedanju s serijami težko slediti, kaj smo si ogledali, kje smo ostali in navsezadnje, koliko časa smo zapravili.

Prva predstavljena aplikacija, ki nam pomaga pri nezdravem konjičku, je televizijski sledilec lahke kategorije. Uporaba aplikacije Hobi je namreč zelo preprosta: takoj ko označimo nekaj serij, ki jih trenutno gledamo, se podatki obdelajo in program postreže s sledenjem, statistiko in predlogi. Aplikacija je v osnovi brezplačna, a ponuja naročnino, ki stane 8,5 evra na leto ter odstrani oglase in odklene dodatne funkcionalnosti, med katerimi je tudi poglobljena statistika ogledov.

