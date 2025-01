Predvajaj si, kjerkoli

Ko dregnemo v osje gnezdo, ki se mu reče dostop do športnih televizijskih programov na slovenskih tleh, se ponudniki razdelijo v dva pola. Svetla izjema je storitev Predvajaj.si.

Nekaj manjših kabelskih ponudnikov linearne televizije (Omrežje, Teles, Sanmix, Kabelnet Logatec, Elstik, KTV Radenci, Studio Proteus, Kate.si, KATV Livade, NHM Sevnica) je v povezavi s podjetjem SoftNET ustvarilo lastno blagovno znamko spletne televizije Predvajaj.si. Za osnovo so vzeli programsko rešitev podjetja Fora, d. o. o, ki razvija spletno televizijo tudi za operaterja T-2. Občutek znanega je tako zelo očiten, le barvna shema vmesnika se iz oranžne prelevi v svetlo modro. Uporabniki ene izmed teh kabelskih televizij lahko storitev naročijo za tri evre na mesec, vsi ostali pa samostojno, za 20,90 evra (dodaten 12-odstotni popust dobijo člani AMZS). Potrebni sta le dovolj hitra internetna povezava in ustrezna naprava (televizor z Androidom ali telefon/tablica Android/Apple). Če te nimamo, si lahko za dva evra mesečno izposodimo tudi digitalni sprejemnik.

V primerjavi s konkurenco, ki smo jo natančneje popisali v aprilski številki Monitorja, je storitev cenovno primerljiva. Programov je nekje okrog 100, kar se na prvi pogled ne zdi veliko, a so ključna prednost storitve vsi športni kanali na enem mestu (Šport TV (1-3), Sportklub (1-6), Eurosport (1 in 2) in Arena Sport (Premium, 1–4)). Na tem mestu ne bi pogrevali debat okrog tega, zakaj večji operaterji ne ponujajo vseh teh programov, upamo le, da Predvajaj.si ni izjema, ki potrjuje pravilo.

V naročnini prejmete dostop do aplikacije za pametne televizorje (pozor, podprt je le sistem Android TV oziroma Google TV) in dostop do aplikacije za mobilne naprave (iOS, Android, Huawei). Naenkrat si lahko ogledujete programe na treh različnih napravah hkrati (bodisi treh mobilnih napravah ali enem televizorju in dveh mobilnih napravah). Veseli nas, da je v osnovno ceno vključen tudi časovni zamik za ogled vsebin do sedem dni nazaj. V resnici je storitev zelo osnovna, nudi predvajanje televizijskih programov in časovni zamik, a to je lahko tudi prednost.

Vmesnika Predvajaj.si (zgoraj) in T-2 (spodaj) se razlikujeta v barvni paleti in nekaj različnih možnostih.

Vmesnik je hiter in odziven, naj gre za pametni televizor ali mobilno napravo. Časovni zamik je praktično brezšiven, prestavljanje programov je hitro, vmesnik ni moteč s pretirano načičkanostjo in nudi ravno pravo količino informacij. V primerjavi z vmesnikom T-2 nudi Predvajaj.si sicer nekaj manj možnosti, a to predvsem zaradi dejstva, da niso na voljo videoteke. Največja zamera gre ločljivosti prikazane slike: če za prikazovanje na tablicah in telefonih ločljivost 720p še zadošča, pa bi si za prikaz na pametnih televizorjih želeli ločljivosti vsaj 1080p, da o 4K niti ne govorimo.

Športnim navdušencem, ki ne morejo živeti brez vseh razpoložljivih športnih kanalov, ki jih slovensko tržišče ponuja, storitev lahko le toplo priporočimo. Prav tako je primerna za tiste, ki si želijo vsakega nekaj in nimajo prav velikega televizorja (manj od 55 palcev). Za tehnološke navdušence pa bo ločljivost prikazane slike vsekakor prenizka. Obregnili bi se lahko tudi ob dejstvo, da Predvajaj.si ne ponuja nobene videoteke niti nima podpisane pogodbe z nobeno pretočno storitvijo. V skladu z imenom, ki namiguje, da si nekaj lahko preprosto predvajamo, pa bi nadgradnjo v tej smeri zares toplo pozdravili.

Predvajaj.si (spletna linearna televizija)

Kdo: www.perception.tv (Fora, d. o. o)

Prodaja: predvajaj.si (SoftNET)

Cena: 20,90 EUR (2 EUR za najem sprejemnika, če ga potrebujete); 3 EUR za naročnike vključenih kabelskih operaterjev.

Za: Cena, odziven in hiter uporabniški vmesnik, kanali za športne navdušence.

Proti: Ločljivost le 720p, ni videotek.