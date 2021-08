Pred 30. leti - poudarek na strojni opremi

Pri Monitorju smo bili od nekdaj v večini tisti, ki nas je zanimala strojna oprema. Računalniki, njihovi sestavni deli, dodatki za računalnike. Kakšni so, kaj zmorejo, kako so hitri, koliko stanejo. Merili in primerjali smo tudi tako obskurne naprave in »naprave«, kot so, denimo, diskovni krmilniki (VLB, ISA …) in pomnilniki pa seveda bralniki/pisalniki CD/DVD, miške, tipkovnice, modemi, telefoni (še v času »neumnih« modelov) in seveda – celotni računalniški sistemi.

Predvsem primerjalni članki o zadnjih so bili v 90. letih izredno obsežni in tudi zelo brani. V časih, ko se je na slovenskem tržišču trlo (pre)prodajalcev računalnikov, nekateri med njimi pa so se samodeklarirali kar kot proizvajalci in se hvalili s tem, da imajo na Kitajskem »lastno proizvodnjo«, so bili Monitorjevi primerjalni preizkusi zelo koristni. Bralci so nas vzeli za resno in neodvisno institucijo, kot tako pa so nas prepoznali tudi ponudniki. Pred večjimi primerjalnimi testi smo imeli z najpomembnejšimi med njimi tudi posvetovalne sestanke, kjer smo razblinili morebitne pomisleke o pristranskosti.

Več o "tistih časih" si lahko preberete v posebni jubilejni številki Monitorja: