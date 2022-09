Podatki o nosečnosti na voljo najboljšemu ponudniku

Že pred razveljavitvijo sodbe Roe proti Wade, ki je ženskam v ZDA omogočala pravico do umetne prekinitve nosečnosti, so družabna omrežja preplavili pozivi po izbrisu aplikacij za spremljanje menstrualnega cikla, v skrbi, da podatki, ki jih imajo te aplikacije, ameriških uporabnic ne bi spravili v težave.

Z razveljavitvijo sodbe je splav v več delih ZDA postal otežen ali celo kriminaliziran, spletna panika zaradi uporabe aplikacij pa je izpostavila izjemno resen problem varovanja digitalne zasebnosti ter zbiranja in trgovanja s podatki. Uporabniki smo o tem prej preredko razmišljali, če že, pa predvsem v povezavi z oglaševanjem – in ob tem večinoma zamahnili z roko –, precej manj pozornosti pa posvečali primerom, ko državni organi podatke o svojih državljanih uporabljajo za represijo, cenzuro in nadzor.

