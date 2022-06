Počeni balonček

Zadnje leto in pol smo v Monitorju večkrat pisali o splošnem pomanjkanju grafičnih kartic, ob tem pa tudi o divji rasti njihovih cen. Vzrokov za to stanje je bilo sicer več, kaplja čez rob pa je bil razmah koronavirusa. Ker ves ta čas spremljam tržišče računalniških komponent, sem bil pozitivno presenečen, ko je v zadnjih dveh mesecih končno prišlo do resnega preobrata.

Cene so se začele dvigovati nekje okoli februarja leta 2021. Na eni strani smo imeli vse večje povpraševanje domačih igričarjev, ki so zaradi karantene preživeli več časa doma in za računalniki. Ker je bilo manj druženja, s(m)o privarčevali nekaj denarja, in tako kot so se nekateri spravili v obnovo hiš in stanovanj, smo mi začeli sanjati o prenovi in nadgradnji računalnikov.

