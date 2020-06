Planet Google: Odstranimo Google

Google je sinonim za kakovostne, preproste in brezplačne programske izdelke ter storitve, ki jih uporablja tako rekoč ves planet. Naša življenja so prepletena z Googlom, čeprav vemo, da takšna navezanost ni dobra. Vsi smo seznanjeni s spornimi praksami spletnega velikana, šibko varnostno politiko in z večno željo po nadzoru naših podatkov, a nas našteto ne odvrne od vsakodnevnega vračanja k škodljivi razvadi. Kot pri odvajanju od alkohola, sladkorja, nikotina in drugih nezdravih snovi, je uspeh odvisen od volje in dobrega vodenja.

Odvajanje od Googla ni lahko, saj je skozi leta spletni velikan postal ključni del naših informacijskih življenj. Misija vseeno ni nemogoča, odvajanje je težko, a na koncu postreže z nesluteno svobodo in s spletnim brskanjem brez bojazni po nenehnem nadzoru, pridobivanju in prodajanju zasebnih informacij. Najlažja pot je izbira sorodnih aplikacij konkurenčnih podjetij, Microsofta, Appla in drugih, vendar si s tem naredimo medvedjo uslugo, ker ti tehnološki igralci niso nič boljši od velikega Googla. Precej boljša izbira so manjše storitve, ki svoje poslanstvo opravljajo na isti ravni kot bolj znani programski oziroma spletni pripomočki.

Zakup člankov