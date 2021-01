Panasonic Lumix S5

Panasonic je leta 2019 poslal na trg serijo brezzrcalnih fotoaparatov s tipali polnega formata. V seriji S so do zdaj predstavili modele S1, S1R s tipalom visoke ločljivosti in S1H s poudarkom na video zmogljivosti. Pridružuje se jim novi S5, nekakšen manjši brat. Glavna posebnost v primerjavi z ostalimi je ravno v majhnem, kompaktnem ohišju, saj je aparat po velikosti manjši od modela GH5, ki ima sicer manjše tipalo in tudi občutno manjši bajonet Micro4/3. Novinec pa je tudi nekoliko cenejši od doslej predstavljenih aparatov te linije.

Ohišje iz magnezijeve zlitine je zelo kakovostno in tudi zaščiteno proti vremenskim vplivom. V primerjavi z večjimi sorodniki je držalo na desni strani bolj poudarjeno, zato se aparat lepše prilega roki. K temu prispeva tudi razmeroma majhna teža – seveda če upoštevamo, da gre za aparat s tipalom polnega formata. Upravljanje je dobro urejeno, na voljo je kar nekaj funkcijskih kolesc in tipk.

