Panasonic Lumix GH6

Panasonicova serija brezzrcalnih fotoaparatov z izmenljivimi objektivi GH je izredno popularna med snemalci video posnetkov. Panasonic že več kot desetletje privablja te uporabnike, saj uporabljajo nekoliko manjše tipalo od večine konkurentov. Gre za micro 4/3, ki ima večji faktor goriščnice od bolj standardnih tipal APS-C, zato so lahko aparati nekoliko manjši in lažji. Enako velja tudi za objektive, kar pa se pozna tudi pri konkurenčnih cenah.

Slabost manjšega tipala je v nekoliko slabših lastnostih, denimo v slabšem dinamičnem razponu in bolj opaznem šumu ter tudi pri večji globinski ostrini. A to so pri zajemu videa manjše slabosti kot pri fotografiranju. Tako je Panasonic že davno ugotovil, da so snemalci odlična tržna niša. Novi GH6 je tako naslednik pet leta starega modela GH5, vmes pa so predstavili še model GH5S (ta je uporabljal tipalo z nižjo ločljivostjo, a tudi z manj šuma) ter nadgradnjo GH5 II (z enakim ohišjem in tipalom, a raznimi manjšimi izboljšavami).

