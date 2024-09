Otroci na letalu

Potovanje z majhnim otrokom je lahko stresno za vse vpletene. Vsak starš sanja o tem, da bi otroka ohranil srečnega in mirnega na dolgem letu, vendar to ni vedno tako preprosto. Poleg tega, da spakiramo vse potrebščine, od prenosne previjalne podloge do najljubše igračke, je včasih treba razmišljati tudi zunaj okvirov, da preprečimo izbruh joka ali trme. Tukaj nam lahko na pomoč priskoči telefon iPhone. Preden se odpravimo na počitnice, nanj naložimo nekaj dobrih aplikacij!

Ob razmišljanju, kaj naložiti na telefon, da se bo otrok zabaval na dolgem letu, nam najprej na misel zagotovo padejo igre. Prvi programski izdelek, ki ga izberemo, bo tako Bamba Airport, zabavna in interaktivna igra, ki bo otroke popeljala v vznemirljiv svet letalskih potovanj. Prevzeli bodo vlogo kontrolorjev zračnega prometa, pilotov in celo varnostnikov, medtem ko bodo skrbeli za potnike, stregli obroke in zagotavljali varnost na letališču ter na krovu letala. Učenje še nikoli ni bilo tako zabavno!

