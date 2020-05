#OstanimoInDelajmoDoma

V zadnjih tednih je pandemija zelo na hitro spremenila način dela ter sodelovanja podjetij in nekateri se že šalijo, da je covid-19 največji pospeševalec digitalizacije, kar smo jih doživeli. Zbrali smo nekaj nasvetov, kaj lahko naredite kot podjetniki ali zaposleni, da bo delo na daljavo enostavnejše, učinkovitejše in varnejše.

Za nekatera podjetja, predvsem tista mlajša in tehnološko naprednejša, prehod v popolno delo na daljavo ni bil nikakršen šok. Ta tip podjetij je delo od doma že prej ne samo poznal, ampak tudi uporabljal. Zaposleni uporabljajo prenosne računalnike, poslovne aplikacije in datoteke gostijo tako, da so dostopne na spletu, sestankovanja in klepetanja prek spleta so že bili navajeni. O posebnih težavah po nekaj tednih ne poročajo, zagotavljajo nam, da so že po nekaj dneh dosegli primerljivo storilnost, kot so jo dosegali v pisarnah.

