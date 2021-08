Osnova peceji, vendar tudi drugi računalniki

Monitor se je rodil ravno tam nekje, ko smo na računalnike nehali gledati kot na »domače mlinčke«. Priljubljenost »mikro računalnikov« je upadala, v vzponu so bili osebni računalniki. Peceji, po domače, oziroma kloni IBM.

In vendar, če se danes zdi, da so »računalniki« že od nekdaj le PC, takrat ni bilo tako očitno. Predvsem prvih nekaj let je Monitorjevo uredništvo zelo resno spremljalo, opisovalo in tudi preizkušalo precej širšo računalniško sceno. Med starimi številkami najdemo teste delovnih postaj, članke o računalnikih NeXT, prispevke o računalnikih Unix, zelo zgodaj pa tudi prve teste Applovih računalnikov.

Applovi računalniki so bili takrat pri nas veliko manj razširjeni kot danes, vendar se je z njihovo prodajo in podporo vseeno ukvarjalo nekaj podjetij, ki so sodelovala z Monitorjem. Najbolj agilno in trdoživo je bilo Jabolko, nekateri njegovi bivši uslužbenci Applovo zastavo v Sloveniji nosijo še danes.

Članek je del posebne jubilejne številke Monitorja, ki jo lahko sicer berete (tudi) na naslednjih straneh:

https://www.monitor.si/revija/posebna-2021/