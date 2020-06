Osebni računalniki: Moj računalnik je počasen

Prej ali slej se zgodi vsakomur, četudi računalnik uporablja še tako skrbno in se izogiba nameščanju nepotrebne navlake. Pred upočasnitvijo niso varni niti uporabniki Linuxovih distribucij, čeprav po anekdotičnih zgodbah to traja dlje kot pri Windows. K sreči dandanes ni vedno potrebna jedrska rešitev (format in ponovna namestitev)

Pojdimo od začetka. Posegi so lahko strojni, invazivni programski ali redno vzdrževanje. Prve smo obdelali v sosednjem članku, v pričujočem pa bomo programske. Prvi klišejski nasvet je seveda računalnik ponovno zagnati. V Task Managerju (Ctrl + Shift + Esc) lahko preverimo, ali si je kakšen program (ali njegov zombijevski ostanek) prisvojil preveč sistemskih sredstev in ga nasilno ustavimo. Tam vidimo tudi, koliko časa je minilo od zagona računalnika (uptime), in po tednih ali mesecih intenzivne rabe računalniki z Windows postanejo počasni. Tudi popularni brskalniki še imajo kakšnega hrošča pri sproščanju pomnilnika, zato ob dolgotrajni rabi »žrejo« čedalje več pomnilnika, četudi zavihke sproti zapiramo. Preveliko odprtih zavihkov pa, kakopak, obremenjuje sistem, pa ne toliko zaradi pomnilnika kot zaradi procesorskih ciklov in ciklov I/O.

Zakup člankov