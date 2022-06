Opice s kalkulatorji

Če v Google iskalnik slik (Google Images) vpišete frazo »monkey with a calculator« (opica s kalkulatorjem, op. p.) vas bo na prvi strani zadetkov med slikami opic s kalkulatorji presenetila slika temnopolte deklice, ki v rokah drži kalkulator. Nihče ne ve, kako se je znašla med rezultati iskanja.

Primer, na katerega so raziskovalci Google prvič opozorili leta 2016, že več let služi kot eden bolj plastičnih primerov problemov algoritemskega urejanja sveta okrog nas. Google namreč pri izračunavanju zadetkov, ki se ujemajo s pojmi uporabniškega iskanja, uporablja zapletene algoritemske enačbe, ki so poslovna skrivnost, a hkrati tudi za Googlove razvijalce zaradi svoje kompleksnosti predstavljajo črno škatlo, v katero nimajo popolnega vpogleda.

