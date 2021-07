Operacijski sistemi so bili pomembni (in veliko jih je bilo)

Večina prvotnih Monitorjevih avtorjev je izšla iz študentskih klopi, konkretno iz študija računalništva. Ne čudi torej, da je bilo v začetku kar nekaj člankov »akademskih« oziroma so avtorje zanimale tematike, ki so jih obdelovali na fakulteti. Dokaj pogosto smo, denimo, pisali o operacijskih sistemih, kot da bi jih bilo v tistih časih nekaj več kot danes. Pa jih v resnici ni bilo, le da so danes odločneje profilirani.

V eni prvih številk smo, denimo, objavili zelo poglobljen (»akademski«) članek o operacijskih sistemih, ki ga je podpisal profesor z ljubljanske računalniške fakultete, dopolnilo pa ga je kar nekaj Monitorjevih avtorjev. Podrobno smo se razpisali o teoriji operacijskih sistemov, delovanju njihovih jeder, o dodeljevanju pomnilnika in še marsičem »akademskem«. In seveda smo pokrili vse, od DOS, Windows, OS/2, Unixa in celo – VMS. Ker je bil eden prvih Monitorjevih avtorjev pač »sistemec« na eni izmed akademskih ustanov in je imel pod seboj Digitalove stroje PDP-11 z VSMom …

