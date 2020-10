Nova Legova robotika

Lego se po sedmih letih spet vrača na robotsko prizorišče, tokrat s popolnoma prenovljenim setom Spike Prime. Prvi pravi robotski set je Lego pod imenom Mindstorms izdal že daljnega leta 1998 po daljšem sodelovanju z Media Labom slovitega inštituta MIT. Kasneje so sledile izboljšane verzije – po RIS je pripel NXT in EV3, vse do sedanje generacije.

Lego običajno izda dve različici robotskih setov – splošnega in izobraževalnega. Če je splošni namenjen pretežno individualnem igranju in navodila obsegajo vse mogoče in zapletene robote, pa je izobraževalni set namenjen učenju v šoli, vključno s programiranjem. Navodil je le za vzorec, tako da učenci ugotovijo prave principe, potem pa so prepuščeni lastni domišljiji. Mnogokrat svoje napore nadaljujejo tudi z različnimi tekmovanji, kot je First Lego League, o kateri smo nedavno že pisali.

