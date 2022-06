Nikon Z9

Brezzrcalni fotoaparati počasi prevzemajo primat pred klasičnim modelom DSLR, novi Nikonov Z9 pa prestavlja vrhunec njihove ponudbe. Gre za njihov najzmogljivejši brezzrcalni fotoaparat doslej, pravzaprav prvi model, ki meri na najzahtevnejše profesionalne fotografe. Med njimi so tudi športni fotografi, ki potrebujejo predvsem veliko hitrost pri samodejnem ostrenju in zaporednem fotografiranju.

Novi Z9 je po oblikovanju resni delovni stroj, saj je prvi njihov brezzrcalni model z integriranim držalom za pokončno fotografiranje. Pri tem se zgleduje po dosedanjem DSLR-modelu D6 (in njegovih predhodnikih). Aparat je tako razmeroma velik in težek, a vseeno malenkost manjši in lažji od primerljivih DSLR (ohišje z baterijo in s pomnilniško kartico tehta 1.340 gramov, kar je okoli 100 gramov manj od enako opremljenega D6, po volumnu pa je 20 odstotkov manjši od omenjenega DSLR). Kakovost izdelave je seveda odlična, aparat je zatesnjen proti vremenskim vplivom, pri Nikonu tudi poudarjajo vzdržljivost in zanesljivost aparata.

