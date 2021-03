Nikon Z7 II

Nikon se je na področje brezzrcalnih fotoaparatov z izmenljivimi objektivi podal pred dobrima dvema letoma, v zadnjih mesecih pa so predstavili manjšo osvežitev. Ob modelu Z6 Mark 2, ki smo ga pred kratkim preizkusili, smo dobili v roke še model Z7 Mark 2.

Praktično edina razlika med Z6 in Z7, tako pri originalnih kot pri teh prenovljenih modelih, je v tipalu. Model Z6 ima tipalo z nižjo ločljivostjo in zato večjo hitrost zaporednega zajema ter višjo občutljivost (torej vrednost ISO), Z7 pa ponudi res impresivno ločljivost 46 milijonov pik. Zadnji je torej namenjen počasnejši fotografiji, denimo studijski ter fotografiji narave, prvi pa športu in drugi splošni uporabi.

