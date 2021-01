Nikon Z6 II

Nikon je pred nekaj leti resno zakorakal v svet brezzrcalnih fotoaparatov s tipalom polnega formata, zdaj pa predstavljajo manjšo nadgradnjo aparata Z6. Ob njem so sicer predstavili enako nadgradnjo modela Z7, je pa zanimivo, da je Nikon prvič pri digitalnih aparatih z izmenljivimi objektivi uporabil oznako »Mark 2«. S tem pač nakazujejo, da gre za nadgradnjo obstoječih modelov, ne pa za novo razvita modela.

Z6 je sicer njihov »navadni« model z ločljivostjo 24 milijonov pik, model Z7 pa ponuja višjo ločljivost in je tako bolj namenjen studijski ter pokrajinski fotografiji. Novinec ima praktično enako ohišje kot njegov predhodnik. Gre seveda za res kakovostno ohišje s kopico funkcijskih tipk in kolesc. Upravljanje je res odlično, tudi trpežnost je na visoki ravni. Aparat je tudi zatesnjen proti vremenskim vplivom in vdorom prahu.

Zakup člankov