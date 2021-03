Ni Windows, ni Mac, ni Linux

Nekako smo vajeni, da na svetu obstajata le dva tipa osebnih računalnikov – tisti, ki imajo nameščene Windows, in Mac. No, pa nekateri »čudaki« uporabljajo še Linux. A obstajajo tudi prenosniki, ki so povsem drugačni – na njih teče Googlov operacijski sistem Chrome OS.

V rokah smo imeli Acerjev ultratanek prenosnik Spin 713, ki se na prvi pogled prav nič ne razlikuje od množice zelo dobrih Okenskih ultra prenosnikov. 13,5-palčni zaslon ločljivosti 2.256 × 1.504 pik, procesor Intel Core i5 desete generacije, 8 GB pomnilnika, 128 GB shrambe SSD. Še več, prenosnik ni samo prenosnik, ampak ga lahko prepognemo v tablico. Seveda ima v ta namen vgrajen tudi zaslon, ki je občutljiv na dotik. In je zaščiten s steklom Gorilla Glass, kot telefoni.

Zakup člankov