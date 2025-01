Nevarna tehnologija

Po službeni dolžnosti podjetjem predstavljam, kaj lahko počnejo z orodji umetne inteligence, poslušalci pa mi pogosto vračajo z opazkami, kako naj bi bila ta tehnologija slaba in nevarna za človeštvo.

Zgodovina je polna zgodb o tem, kako sta tehnologija in kakršenkoli drug napredek slaba in škodljiva za človeštvo. Grški filozof Sokrat se je, denimo, zmrdoval nad pisano besedo. V mislih ni imel zapisov na Instagramu ali Facebooku, a je trdil, da bodo ljudje zaradi pisane besede postali pozabljivi. Da ne bodo več uporabljali in s tem trenirali lastnega spomina, ampak bodo zaupali le še pisani besedi.

