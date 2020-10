Naslednja stopnja umetne inteligence

Umetna inteligenca se počasi in vztrajno rine v vse pore našega življenja, takšni in drugačni algoritmi nam krojijo vsak dan, pa če se tega zavedamo ali pač ne. Kot kaže, tudi industrija zabave vidi svojo prihodnost v digitalnem svetu.

V San Franciscu se je nedavno odvila konferenca Virtual Beings Summit, namenjena navideznih bitjem oziroma podjetjem in posameznikom, ki jih ustvarjajo in poskušajo tržiti. Tokrat je bila zaradi vsesplošnih omejitev zbiranja in druženja organizirana virtualno, kar je le še bolj zabrisalo meje med tem, kdo je resničen, in povzročalo debate ter ugibanja, koga nadomešča njegova digitalna kopija in kdo je bil ustvarjen povsem digitalno. Na konferenci so govorili o razvoju novodobnih digitalnih pomočnikov in pomočnic, digitalnih nadomestkih in digitalno ustvarjenih vplivnežih. Prav ste prebrali, poklic vplivneža le ni tako dobra naložba v prihodnost, ko se trenutno mnogim zdi.

