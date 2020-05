Naš izbor na iPhonu

Moodnotes Aplikacija, namenjena beleženju naših čustev in občutkov, omogoča tudi iskanje vzorcev, temelji pa na pozitivni psihologiji.

Moleskine Journey Enostavna in pregledna aplikacija za vodenje dnevnika, koledarja, beležk in opravil.

Pyrus Zmogljivo orodje za komunikacijo in sodelovanje ter vodenje skupnih ali posameznih nalog in opravil.

Yogaia Aplikacija za učenje in vadbo joge, v njej so na voljo tudi vodene vadbe z inštruktorji.

Relax Melodies: Sleep Sounds Aplikacija, ki vključuje več sto različnih zvokov, ustvarjenih za čim učinkovitejši spanec.

iScape Zmogljiva aplikacija za načrtovanje in urejanje vrtov ter okolice, za osnovo lahko uporabimo tudi tehnologijo AR.

TrueDoF Enostavna aplikacija za izračun globinske ostrine, koristna za vse, ki pogosto uporabljajo tudi objektive brez samodejnega ostrenja.

Microsoft Math Solver Rešitelj matematičnih nalog, ki jih lahko preberemo tudi s kamero telefona, ponudi pa tudi opisno rešitev nalog.

Smart Cleaner Koristna aplikacija, ki pregleda telefon in pomaga, da se hitro znebimo nepotrebne nesnage – od podvojenih stikov do množice nepomembnih fotografij in videov.

Dota Underlords Strateška igra borbe manjših ekip, postavljena v priljubljen svet DOTA, s kupom različnih ciljev in z možnostjo igranja prek spleta.

Cookie Run: OvenBreak Prikupna, a zahtevna igra v žanru neskončnega teka, ki vsak mesec postreže z novimi dogodki in nagradami.

Hot Wheels Infinite Loop Arkadna dirkalna igra, v kateri zbiramo avtomobile in nadgrajujemo zbirko, z njimi pa dirkamo na zahtevnih dirkališčih, polnih skokov, zank in drugih nevarnosti.

NBA 2K Mobile Basketball Uradna igra ameriške lige NBA je pred kratkim dobila tudi vse osvežene podatke za sezono 2020.

Boom Beach Spletna strateška igra, v kateri nadgrajujemo svojo utrdbo, ob tem pa napadamo utrdbe drugih igralcev in se trudimo dobiti čim več surovin.

Zombie Blast Crew Strelska igra s pogledom tretje osebe, v kateri izberemo in prilagodimo svoj lik, z njim pa se podamo na lov za zombiji.